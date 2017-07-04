Tarih Yıldırım'da Canlanacak

Tarihi Kızık köylerinden biri olan Değirmenlikızık'ta yapılacak Osmanlı Mahallesi, Yıldırım'da ayakta tutulan en önemli kavramlardan biri olan mahalle kültürünün yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunarken, hem bölgeye, hem de tarihi aksa değer katacak. Öte yandan geçmişi asırlara dayanan tarihi eserleri ve tarihe mal olmuş şahsiyetlerin ebedi istirahatgahlarını barındırmasıyla turizmin önemli merkezlerinden biri olan Yıldırım'da, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret listelerine ekleyeceği önemli bir mekan ortaya çıkacak. 3 bin 400 metrekare çalışma alanına sahip olan ve bin 60 metrekarelik inşaat alanında yükselecek Osmanlı Mahallesi projesi kapsamında, satış birimleri olan çarşı, birimleriyle vatandaşların taleplerine cevap verecek mahalle konağı, Osmanlı'nın tarihe ve kültüre verdiği değerin göstergesi olacak kütüphane, okul öncesi öğrencilere hizmet vererek onları geleceğe hazırlayacak kreş, dinlenme alanları ve çeşme yer alacak.

TARİHİ MERKEZ YILDIRIM

Yüzyıllar boyunca hakim olduğu bölgelerde sayısız eser bırakan, meydana getirdiği mimari eserleri ve kültürüyle dünyanın en önemli medeniyetlerinden birisini inşa eden Osmanlı'nın Yıldırım'da yeniden hayat bulacağını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'da kadim bir medeniyetin bakiyesiyiz. Bu medeniyetin de muazzam bir tarihi birikimi var. Osmanlı'nın beylikken Bursa'yı fethederek devlete geçişinde önemli bir anahtar olan Yıldırım ilçemiz, ismini aldığı Yıldırım Bayezid Han'ın ebedi istirahatgahı olan Yıldırım Külliyesi başta olmak üzere, Osmanlı'nın asırlar boyunca canlı tanığı olan, ilk kırsal mimari örneklerinden Cumalıkızık'a, sanatın en güzel örneklerinden biri olan çiniciliğin kusursuz işlendiği Yeşil Türbe ve Yeşil Cami ile Peygamber Efendimizin torunlarından Emir Sultan Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Emir Sultan Külliyesi'ne ev sahipliği yapıyor. Biz de bu medeniyetin mirasçısı olarak ecdadımızın ruh katarak meydana getirdiği ve bizlere miras kalan şaheser yapılar gibi, kendi mimari üslup anlayışımızla gelecek nesillere değer katacak bir tarihi mekan bırakmak istiyoruz" dedi.

ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

Tarihi aks üzerindeki Değirmenlikızık'ta yapılacak Osmanlı Mahallesi ile mahalle kültürünü, akrabalık ilişkilerini ve birlik beraberlik değerlerini yaşatmayı hedeflediklerini belirten Başkan Edebali, "Toplumumuzu ayakta tutan en önemli değer mahalle kültürü. Biz de insanlarımızın yaşamıyla ilişkili olan projelerimizde ve hizmetlerimizde bu değeri temele koyarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Uygulama projeleri tamamlanan Osmanlı Mahallesi'nde satış birimleri olan çarşı, mahalle konağı, kütüphane, kreş, dinlenme alanları ve çeşme yer alacak. Özellikle doğal güzelliklerinin yanında tarih turizmiyle önemli bir merkez konumundaki şehrimize yine aynı değere sahip turistik bir mekan kazandıracağız. Yalnızca bölgeye değil tüm Bursa'ya değer katacak bu proje Yıldırım'ın çehresini değiştirecek" diye konuştu.