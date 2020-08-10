Tarih ve doğanın iç içe olduğu binlerce yıllık köprü ziyaretçilerini cezbediyor
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Tarih ve doğanın iç içe olduğu binlerce yıllık köprü ziyaretçilerini cezbediyor

Tarih ve doğanın iç içe olduğu binlerce yıllık köprü ziyaretçilerini cezbediyor Doğal güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğrayan köprü havadan görüntülendi Kırıkkale'de tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, eşsiz manzarasıyla...

10.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:58

Tarih ve doğanın iç içe olduğu binlerce yıllık köprü ziyaretçilerini cezbediyor

Doğal güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğrayan köprü havadan görüntülendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde yüzyıllardır tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu'nda ziyaretçiler doğa ve tarihle adeta baş başa kalıyor. Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı'na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolunda yer aldığı alana çevre illerinden de gelen vatandaşlar, boş vakitlerini burada değerlendiriyor. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alanda ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekerken bazıları da olta balıkçılığı yapıyor. Tarih ve doğa güzelliklerinin bir arada olduğu alan drone ile havadan görüntülendi.

1.5 yıllık bir çalışmanın sonucunda Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonuna yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, tarih ile doğanın iç içe olduğu ender yerlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

"Kuş popülasyonunun zengin olduğu bir yer"

Çeşnigir Köprüsü Selçuklulardan beri bir tarihe şahitlik edecek kadar ayakta duran bir köprü olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Tarihi ipek yolu üzerinde tarihi efsanelere şahitlik etmiş bir köprümüz. Aynı zamanda Hititlerden kalan Büklükale önemli bir tarihi yerleşim yerim. Burada da 3 katmanlı bir yerleşim alanı var. Bunun kazı çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan kuş popülasyonu bakımından bu alan şuana kadar insan ziyaretine açılmamış. Bu alan kuş popülasyonunun zengin olduğu bir yer. Yani doğanın tarihin iç içe olduğu ülkemizin ender güzelliklerinden birisi. İnşallah vatandaşlarımız hem Ankara'ya 90 kilometre hem de Türkiye'nin değişik illerine gidiş noktasında kavşak konumunda."

Sezer, seyir terasında çay içerken eşsiz manzarayı izlemek için yerli ve yabancı turistlerin tarihi alanı ziyaret etmelerini istedi.

Tarih ve doğanın iç içe olduğu binlerce yıllık köprü ziyaretçilerini cezbediyor

Kaynak: İHA

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