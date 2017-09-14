Tarih ve Doğanın Buluştuğu Yer: Levent Vadisi

VOLKAN KAŞİK - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, geçmişi 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarıyla dikkati çeken Levent Vadisi, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.



Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki 28 kilometrelik vadi, farklı jeolojik oluşumları, mağaraları, uçurumları, sarp kayalıkları, neolitik çağdan kalma kalıntıları bünyesinde barındırıyor.



Vadideki dik kaya bloğuna çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir terası, ziyaretçilere manzarayı kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor. Bin 400 rakımda, vadi tabanından 240 metre yüksekte bulunan seyir terasının etrafındaki bazı mağaralar ve kaya blokları, güneş enerjili sistemle aydınlatılıyor.



Vadi, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca "mola noktası" olarak görülüyor. Ziyaretçilerine eşsiz manzarada dinlenme imkanı sunan vadi, fotoğraf meraklılarının da vazgeçilmez mekanları arasında bulunuyor.



Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan vadide, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneğince "Uluslararası Malatya Fotokampı", İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akçadağ Belediyesi, Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile İnönü Üniversitesi iş birliğiyle "Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali" düzenleniyor.



Etkinlikler sayesinde yurt içi ve dışından çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve sporcu vadiye gelerek kamp yapıyor.



Bölgede son olarak düzenlenen "Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali" kapsamında kente gelen İsviçreli denge sporcusu Samuel Volery, 240 metre yükseklikte, gevşek ip hattında bin 210 metre yürüdü. Volery, bu performansıyla, daha önce Fransa'nın Aiglun kentinde Nathan Paulin ve Danny Mensik tarafından kırılan bin 20 metrelik dünya rekorunu geçti.



Seyir terasına geçen yıl 1 milyon kişi çıktı



İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vadinin kentin önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.



Vadinin yaklaşık 65 milyon yıllık jeolojik oluşum sürecini bünyesinde barındırdığını anlatan İskenderoğlu, alanda daha önce okyanus tabanı olması dolayısıyla çok sayıda jeositin de bulunduğunu ifade etti.



Vadinin fauna ve florası, endemik türleriyle de ön plana çıktığını vurgulayan İskenderoğlu, vadideki kaya formlarının üzerinde yüzlerce mağara olduğunu belirtti.



Levent Vadisi'nin UNESCO'nun jeopark alanına dahil edilebilmesi için 2011'de çalışma başlattıklarını dile getiren İskenderoğlu, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda doğal miras envanterini çıkardık. Arkeolojik miras envanteri üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Vadiye bir karşılama merkezi olarak da 2012'de seyir terası yapıldı. Teras ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Geçen yıl 1 milyon ziyaretçiye ulaşmıştık. Bu yıl da yine 1 milyona yaklaşan bir ziyaretçi sayısından bahsedebiliriz. Seyir terasıyla vadinin hem doğal hem tarihi güzelliklerini insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Levent Vadisi, temiz havasıyla, inanılmaz manzarasıyla hem Malatya hem de ülkemiz turizmi için önemli bir çekim merkezi."



"Burayı herkesin görmesi gerek"



Bulgaristan'dan ailesiyle tatile gelen Lütfiye Mustafa, vadinin çok güzel olduğunu söyledi.



Hayatında ilk kez seyir terası gördüğünü anlatan Mustafa, "Bu kadar yükseklikteki bir cam balkona çıkmam için zor ikna ettiler. İlk başta çok kötü oldum, başım döndü. Sonradan yavaş yavaş alıştım. Levent Vadisi'nin çok değişik kaya yapısı var. Çok etkilendim. Bana farklı geldi, büyülü bir yer gibi görünüyor. Burayı mutlaka herkesin görmesi gerek." dedi.



Cezayirli Neyla Baza da "Levent Vadisi çok harika. Dünyadaki en güzel yerlerden birisi. Vadi ve kayalıklarını ilk defa görüyorum, çok güzel. Burayı keşfetmeleri ve görmeleri için tüm turistleri davet ediyorum." diye konuştu.



Malatyalı Mustafa Akbaş ise ailesiyle vadiyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Vadiyi ilk gördüğümde hayran kaldım. Deniz dalgası gibi toprak ve kaya yapısı var. Derin ve çok etkileyici bir vadi. Keşke dağcılık veya doğa sporlarıyla uğraşacak vaktim olsa da buraları daha yakından keşfetsem. Bu eşsiz vadinin tam ortasına yapılan terasta vakit geçirmek insana harika duygular yaşatıyor." ifadelerini kullandı.