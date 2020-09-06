Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi
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Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi

Kırıkkale'de tarih ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunda vatandaşlar, tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

06.09.2020 09:32 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:36

Kırıkkale'de tarih ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunda vatandaşlar, tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu tatillerini kapalı alanlarda geçirmek istemeyen vatandaşlar, doğal parklara akın ediyor. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan ve 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor. Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda denize hasret kalanlar, tekne turlarına büyük ilgi gösteriyor. Tekneyle gezintiye çıkan ziyaretçiler, kanyonu seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alanda çevre illerden de gelen birçok ziyaretçi boş vakitlerini burada değerlendiriyor. Ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da bot üzerinde olta balıkçılığı yapıyor. Tarih ve doğa güzelliklerinin bir arada olduğu alan drone ile havadan görüntülendi.

"KIRIKKALE İÇİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN GÜZEL YATIRIMLAR"

Ailesi ile birlikte tekne turu yapmak için geldiğini belirten Yusuf Korkmaz, "Çok beğendim burayı teşekkür ediyorum vali beye. Sabahtan beri geziyoruz ailece ve çok memnunuz. Bu hizmetler için de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun emeği geçenlerden yapanlardan. Dinek dağına yapılan hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Ailemle oraya da gidiyorum. Şimdiye kadar Kırıkkale için gelmiş geçmiş en güzel yatırımlar. En güzel hizmetler diyebilirim. Dua ediyoruz ailece teşekkür ediyorum kendisine" dedi.

"BURALARI ÖNCEDEN BATAKLIK OLARAK GÖRÜYORDUK"

Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunu turizme kazandırdığı için Kırıkkale Valisine teşekkür eden Fatih Korkmaz, şunları kaydetti:

"Doğma büyüme Kırıkkaleliyim. Biz buraları önceden bataklık köhne bir yer olarak görüyorduk. Hiçbir şekilde kullanılmıyordu. Valimizden Allah razı olsun. Gerçekten ciddi hizmetleri oldu. Sürekli facebook hesabından da takip ediyorum. Hiç bürosunda oturmuyor. Sürekli sahada sürekli çalışmaları var. Yani inşallah devlet büyükleri de onu buradan almazlar. Daha da çalışmalarının olacağına inanıyorum. Allah razı olsun çalışmaları çok iyi. Hafta sonları Kırıkkale'de gidilecek hiçbir yer yoktu. İnsanlar yapacak bir şey de bulamıyordu. Çok şükür. Bu gezi tatil beldelerinde oluyordu. Gerçekten büyük bir nimet bizim için. Valimize çok teşekkür ediyoruz. At çiftliğine de gittik. Orası da çok güzel olmuş. Yaptığı projeler çok güzel. Devamını diliyoruz."

"ÇOK GÜZEL BİR TUR OLDU"

Daha önce hiç tekneye binmediğini ifade eden Emine Akbal da, "Valimize teşekkür ediyoruz çok güzel bir tur oldu. Çok güzel olmuş. İlk kez geldim, ilk kez geziyorum. Bu da şans oldu benim için. Daha önce tekneye hiç binmedim. İlk kez nasip oldu o da şansımıza" şeklinde konuştu.

(Kadir Arslan - Hasan Ay/İHA)

Tarih ve doğanın bir arada olduğu kanyonda 'tekne turu' keyfi

Kaynak: İHA

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