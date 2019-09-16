Tarih ve doğa ile iç içe yürüdüler

16.09.2019 16:33

Nilüfer Belediyesi'nin Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi kapsamında düzenlediği yürüyüş büyük ilgi gördü. Yürüyüşe Uluabat Gölü'nün kuzeyinden başlayan katılımcılar, Gölyazı'ya kadar doğa ve tarihle içe içe güzel bir gün geçirdi.



Nilüfer Belediyesi'nin Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi kapsamında düzenlediği yürüyüş, doğa tutkunlarına güzel bir gün yaşattı. Uluabat Gölü'nün kuzeyinden başlayan yürüyüş Gölyazı'ya kadar devam etti. Çok sayıda doğaseverin yer aldığı yürüyüş iki buçuk saat sürdü. Yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşte katılımcılar, Gölyazı'yı Akçalar Mahallesi'ne bağlayan, kısmen eski yol ve patikalardan ilerleyen Trans Mysia 6 Rotası'nı takip etti. Uluabat Gölü'nün doğal güzelliklerini gözlemleme fırsatı bulan katılımcılara, yürüyüş sırasında Uluabat Gölü ve Gölyazı tarihi ve kültürel mirası ile ilgili bilgiler de verildi.



Avrasya Yolu Projesi Road-Show tanıtım etkinlikeri kapsamında düzenlenen Mysia Yolları Gölyazı Yürüyüşü'nün ardından, Gölyazı Aziz Panteleimon Kilise Kültür Evi'nde de, Kültür Rotaları Derneği'nden Kate Clow ve Hüseyin Eryurt tarafından proje hedefleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verildi.



Nilüfer Belediyesi, Mysia Yolları Doğa Tarih ve Kültür Rotaları Projesi ile Türkiye Kültür Rotaları Derneği'nin yürüttüğü ve Avrupa Birliği - Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında AB tarafından desteklenen Avrasya Yolu Projesi'ne iştirakçi olarak katılıyor. Türkiye, İtalya ve Yunanistan'da kültür rotalarını birleştiren ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Avrasya Yolu Projesi'ni, 2019 yılında İtalya'dan Via Francigena Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve Puglia Bölgesi, Yunanistan'dan Trace Your Eco Derneği ile Türkiye'den Nilüfer, İzmit ve Edirne Belediyeleri ortak veya iştirakçi olarak destekliyor.



Nilüfer Belediyesi, kentsel ile kırsal yerleşimler arasında oluşturduğu Mysia Yolları yürüyüş, bisiklet ve atlı yürüyüş rotaları ile, doğa ve kültür turizmini teşvik etmeyi; Nilüfer köylerinin doğa, tarih ve kültürel mirasını hem korumayı hem de tanıtmayı hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA