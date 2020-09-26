Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası
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Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası

26.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:51
Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası

SİVAS'ın tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Divriği ilçesinde, hakim noktaya cam seyir terası yapılacak.

SİVAS'ın tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Divriği ilçesinde, hakim noktaya cam seyir terası yapılacak. Vali Salih Ayhan, "Bu mekan, Divriği'nin var olan turizm potansiyelini zirveye taşıyacak" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan Divriği ilçesini ziyaret ederek bir dizi temas ve incelemelerde bulundu. İlçe programları kapsamında ilk olarak bakım- onarım çalışmaları yapılan Mahir Tevruz Anaokulu'nda incelemelerde bulunan Vali Ayhan, LGS'de başarı olan öğrencileri de ödüllendirdi. Covid-19 ile mücadelede en önemli ihtiyaç malzemesi olan maskenin hızlı şekilde tedariki için ara vermeden üretime devam eden Divriği Halk Eğitim Merkezi çalışanlarını da ziyaret eden Vali Ayhan, emek verenlere teşekkür etti.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek'i de ziyaret eden Vali Ayhan, Divriği Kalesi, Çaltı Çayı ve Kanyonu üzerinde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Temelinden burcuna kadar otantik bir Türk kalesi olma özelliği taşıyan Divriği Mengücek Kalesi'nin zirvesindeki Anadolu'nun ilk mescitlerinden olan ve 840 yıldır ayakta duran Kale Camii'nde cuma namazını kılan Vali Ayhan ve beraberindekiler, daha sonra cami ve çevresinde incelemelerde bulundu.'DİVRİĞİ'NİN VAR OLAN TURİZM POTANSİYELİNİ ZİRVEYE TAŞIYACAK'Çaltı Kanyonu, Divriği Ulu Cami, Divriği Kalesi ve şehir merkezinin muhteşem manzarasını ziyaretçilerine sunacak olan 'Cam Seyir Teras ve Mesire Alanı Projesi'ni yerinde inceleyen Vali Salih Ayhan, "Bu mekan, Divriği'nin var olan turizm potansiyelini zirveye taşıyacak" dedi.

Evliya Çelebi'nin 'Methinde diller kısık, kalem kırıktır' dediği, UNESCO'nun dünya miras listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını da inceleyen Vali Ayhan, bu eserin titiz bir çalışmayla yeniden ziyarete açılacağını söyledi.


Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası
Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası
Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası
Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası
Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası
Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası
Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası
Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası
Tarih ve doğa güzelliklerine sahip Divriği'ye seyir terası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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