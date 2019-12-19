'Tarih Söyleşileri'nin ilk konuğu Cezmi Karasu oldu

19.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:01

Odunpazarı Belediyesi'nin, Memleket Sevdalıları Derneği işbirliği ile Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi'nde düzenlediği 'Tarih Söyleşileri'nin ilk konuğu Dr. Öğretim Üyesi Cezmi Karasu oldu.



Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda Eskişehirlinin katıldığı söyleşide Atatürk ve Eskişehir üzerine konuşan Cezmi Karasu, Eskişehir'in bir Cumhuriyet şehri olduğunu vurguladı. Atatürk'ün İstanbul'dan sonra en çok Eskişehir'i ziyaret ettiğini belirten Karasu, Atatürk'ün Eskişehir'i 23 kez ziyaret ettiğini söyledi. Atatürk'ün vagon penceresinden çekilen fotoğraflarının tamamının Eskişehir'de çekildiğini ifade eden Karasu, 19. yy'ın ikinci yarısından itibaren bütün dünyada medeniyet demiryolları üzerinden her memleketin ücra köşelerine kadar yayılmıştır. O nedenle de Atatürk çağdaş uygarlık yolunda bir hedef gösterirken, ülkeyi çağdaşlaştırmanın en önemli unsuru olarak da demiryollarını ülkenin her yerine dağıtmayı uygun gördü. İşte o bağ nedeniyle de Eskişehir çok önemli bir yer tutmakta" dedi.



5 BÜYÜK SAVAŞTAN 3'ÜNÜN ESKİŞEHİR'DE YAŞANDI



Atatürk'ün ilk kez Eskişehir'e 21 Haziran 1921'de geldiğini dile getiren Karasu, "Her şehir Atatürk'ün şehre gelişini kutlarken, biz Atatürk'ün Eskişehir'e ilk geldiği günü kutluyoruz" diye konuştu. Kuvayi Milliye'nin Milli Ordu'ya dönüşmesine yönelik ilk adımların Eskişehir'de atılmaya başlandığını kaydeden Karasu, Kuvayi Milliye'den Milli Orduya dönüştürülen güçler ile Eskişehir'de 1. ve 2. İnönü Savaşlarının kazanıldığını belirtti. Kurtuluş Savası döneminde 5 büyük savaştan 3'ünün Eskişehir'de yaşandığına dikkat çeken Karasu, "Atatürk'ün Eskişehir'e özel önem göstermesi dramatik bir durum sonucu ortaya çıktı. Eskişehir- Kütahya Savaşlarından sonra artık ordunun bu işgale dur diyebilmek için daha donanımlı ve savaş kaybetmeyecek hale getirilmesi gerekiyordu, çünkü ordunun bir kez savaş kaybetmesi artık bir daha yeri doldurulamayacak bir manzara ortaya çıkarabilecekti. O nedenle Türk Ordusu Sakarya Nehrinin gerisine çekilerek güçlenme stratejisi izledi. O çekilmenin sonucunda da Eskişehir Yunan güçleri tarafından işgal edildi" dedi.



GALERİLERDE SÖYLEŞİLER DEVAM EDECEK



Odunpazarı Belediyesi'nin Tarihi Bölge'de bulunan galerilerde söyleşiler düzenlemeye devam edeceğini belirten yetkiler, Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda şiir ve edebiyat; Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi'nde gazetecilik, Atatürk ile Bir Gün Galerisi'nde ise tarih üzerine söyleşilerin yapılamaya devam edeceğini kaydetti. Yetkililer, Atatürk ile Bir Gün Galerisi'nde gerçekleştirilen Tarih Söyleşilerinin farklı konuklar ile Atatürk, milli mücadele, kuruluş, kurtuluş ve Eskişehir üzerinden genişleyerek süreceğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA