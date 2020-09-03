Tarih şeridi milli sporcuları ağırladı Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım sporcularını ağırladı.

Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım sporcularını ağırladı.

Her gün yurdun dört bir köşesinde konuklarını ağırlayan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini bu kez milli sporcular ziyaret etti. Salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde tarih şeridini gezen grup üyelerine, Tarih Şeridi rehber görevliler tarafından Bilecik ve tarihi hakkında bilgiler verildi. Bilecik'te olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden sporcular, rehberlik ve konukseverliği dolayısıyla Tarih Şeridi görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA