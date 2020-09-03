Tarih şeridi milli sporcuları ağırladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarih şeridi milli sporcuları ağırladı

Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım sporcularını ağırladı.

Tarih şeridi milli sporcuları ağırladı
03.09.2020 11:14 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:19

Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım sporcularını ağırladı.

Her gün yurdun dört bir köşesinde konuklarını ağırlayan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini bu kez milli sporcular ziyaret etti. Salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde tarih şeridini gezen grup üyelerine, Tarih Şeridi rehber görevliler tarafından Bilecik ve tarihi hakkında bilgiler verildi. Bilecik'te olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden sporcular, rehberlik ve konukseverliği dolayısıyla Tarih Şeridi görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Mansur Yavaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Wilma Elles Acun Ilıcalı Demet Akalın Muhterem Nur
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Enner Valencia
Daha Fazla Kız Bakan Eylül Antalya
Şu an buradasınız: Tarih şeridi milli sporcuları ağırladı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 11:24:39. #1.14#
title