Tarih öncesi mağaralar böyle görüntülendi
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Tarih öncesi mağaralar böyle görüntülendi

Tarih öncesi mağaralar böyle görüntülendi Eskişehir'in İnönü ilçesinde Prehistorik çağlardan (tarih öncesi) günümüze kadar gelen ve turizm açısından büyük öneme sahip tarihi mağaralar drone ile havadan görüntülendi.

16.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:29

Tarih öncesi mağaralar böyle görüntülendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü ilçesinde Prehistorik çağlardan (tarih öncesi) günümüze kadar gelen ve turizm açısından büyük öneme sahip tarihi mağaralar drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinin güneyini boydan boya kaplayan volkanik kökenli dağların kuzeye bakan tarafında büyüklü küçüklü birçok mağara yer alıyor. Prehistorik çağlarda konut olarak kullanılan mağaraların tabanlarında Bakır Çağına ait çanak çömlek gibi bulgulara da rastlanıyor. Frigya, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'nin izlerini taşıyan mağaralar, kimi zaman sığınak kimi zaman da kale olarak kullanıldı. Yerden yaklaşık 25 metre yükseklikte bulunan mağaralara 105 basamaklı merdiven yoluyla ulaşılıyor. Genişliği 27 metre, arkaya uzunluğu da 20 metre olan tarihi mağaralar drone ile havadan görüntülendi. İlçeyle bütünleşen tarihi mağaralar havadan görünümü ile görenleri hayran bırakıyor.

Tarih öncesi mağaralar böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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