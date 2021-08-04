Tarih olan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarih olan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılıyor

Tarih olan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir zamanların en değerli iletişim aracı olan ve günümüzde unutulmaya yüz tutan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılmaya başlanırken, Aydın'da boş kalan bir telefon kulübesinin adeta çay ocağına dönüştüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Bir zamanların en değerli iletişim aracı olan ve günümüzde unutulmaya yüz tutan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılmaya başlanırken, Aydın'da boş kalan bir telefon kulübesinin adeta çay ocağına dönüştüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Önceden her köşe başında bulunan ve insanların tek iletişim aracı olan ankesörlü telefonlar, cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte artık tarih olmaya başladı. Bir zamanlar önünde uzun kuyrukların oluştuğu ankesörlü telefonlardan yeni nesil de vazgeçince, sokaklarda bulunan telefon kulübeleri amacının dışında kullanılmaya başlandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde seyyar bir işletmecinin tezgahı yanında bulunan telefon kulübesine semaver koyarak adeta bir çay ocağına çevirmesini gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Dışarıdan bakınca telefon kulübesi yaklaşınca adeta çay ocağı olan görüntü vatandaşların ilgisini çekiyor. - AYDIN

Tarih olan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılıyor
Tarih olan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı
Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Prens William Diana Spencer
Spor Muslera Eda Erdem Metin Oktay Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarih olan telefon kulübeleri şimdilerde amacı dışında kullanılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 12:38:39. #1.14#

title