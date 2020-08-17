Tarih öğretmeninin kitap sevgisi yolu kapattı
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Tarih öğretmeninin kitap sevgisi yolu kapattı

Emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan yıl boyunca edindiği kitapları rutubetten korumak için sokağa serdi.

17.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:52

Emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan yıl boyunca edindiği kitapları rutubetten korumak için sokağa serdi.

Eskişehir'de yaşayan ve 40 yıllık emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan, kitap aşkı herkesi aşırttı. Yıllar boyunca aldığı kitapları biriktiren ve atmayan öğretmen, bulundukları yerde çok fazla rutubet olması sebebiyle yüzlerce kitabı sokağa serdi. Sokakta yaklaşık 300 adet kitabı kurutmaya çalışan Aslan, kitaplarına da gözü gibi bakıyor. Yaşamı boyunca zor şartlar altına binlerce kitap biriktiren emekli Tarih Öğretmeni Orhan Aslan, kitaplarının çürümemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kitaplarının bir milli servet niteliğinde olduğunu ve yetkililerden çürümemeleri için bir yer isteyen öğretmen, binlerce kitabına bu şekilde bakıyor.

"ÇÜRÜMEYİ ÖNLEMEK İÇİN GÜNEŞİN ISISINDAN İSTİFADE ETMEK İSTİYORUM"

40 yıl tarih öğretmenliği yaparak emekli olan Orhan Aslan, rutubetten ve mikroplardan korumak için kitaplarını güneşe çıkardığını ifade ederek, "Bir memur olarak almış olduğumuz maaşla kitap aldım. İki evde kitaplarım vardı, rutubetten dolayı çürüme başladı. Bunu önlemek için güneşin ısısından istifade etmek ve ultraviyole ışınlarıyla mikroplardan kurtulmayı istiyorum. Isıyla rutubetini, güneşin ultraviyole ışınıyla da mikroplara karşı mücadele etmiş oluyoruz. Çok rutubetli, buradan çıkarınca depoya götüreceğim bu evleri yıkacaklar. Çünkü kerpiç ev olduğu için su devamlı içeri giriyor. Bu yüzden kitaplar rutubet karşısında perişan durumdalar" dedi.

"BİZ KİTABA ULAŞAMIYORDUK AMA ŞİMDİ HERKES HER ŞEYE ULAŞABİLİYOR"

Kendi zamanında kitaba ulaşmanın çok zor olduğunu ve bu sebeple kitaplarına gözü gibi baktığını söyleyen emekli öğretmen Aslan, "Yeni nesilden kitap okumalarını isterim. Hem meseleleri bilirler, hem kelime hazneleri genişler, hem kültürleri artar, hem de ifade güçleri düzelir. İster matematik, ister fen olsun ister diğer ilimler olsun bunları anlatırken mutlaka Türkçe'nin kuvvetli olması lazım. Bizim şartlarımız çok zordu, kitap basımı çok zordu. Ben Sivas lisesi mezunuyum, sonradan öğretmen okulunu bitirdim ve ben okurken kitap problemimi hiç çözememiştim. Çok zordu, biz kitaba ulaşamıyorduk ama şimdi herkes her şeye ulaşabiliyor. Bugün üniversite nesli okumuyor. Hatta kendi branşında dahi kitap okumuyor. Bu Türkiye'nin geleceği bakımından çok zor bir şey" diye konuştu.

"RUTUBETE KARŞI GÜVENLİ BİR YER BULAMADIM"

Kitaplarına bir şey olmaması için yetkilerden destek bekleyen Orhan Aslan, şu ifadelere yer verdi:

"Kitapların muhafazası hususunda, bir tereddütüm var. Rutubete karşı güvenli bir yer istiyorum. Eğer belediye ya da diğer kuruluşlar yardım ederlerse çok memnun olurum. Rutubete karşı kitaplar çok hassas. Rutubete karşı güvenli bir yer bulamadım."

(Burak Tekin - Mustafa Kaplan/İHA)

Tarih öğretmeninin kitap sevgisi yolu kapattı

Kaynak: İHA

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