"Tarih Mücadele Sorumluluğu Duymayanlardan Hesap Soracak"
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Eş Genel Başkan Pervin Buldan ile HDP'li vekillerle birlikte TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ankara'dan yola çıkarak yerelde demokratik güçlerle buluşmalar gerçekleştireceklerini bildirdi.
08.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:48
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Eş Genel Başkan Pervin Buldan ile HDP'li vekillerle birlikte TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ankara'dan yola çıkarak yerelde demokratik güçlerle buluşmalar gerçekleştireceklerini bildirdi
Kaynak: DailyMotion.com