Tarih, Kültür Ve Gençlik Sivas'ta Buluştu

Gençler, Sivas'ta; hem paylaştı, hem öğrendi hem de tarihi ve kültürel zenginlikleri yerinde inceleme imkanı buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini amaçlayan büyük buluşmaların dördüncüsü Sivas'ta gerçekleştirildi.12-14 Nisan 2019 tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği ' buluşmalarında; Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen lise ve üniversite öğrencileriile akademisyenler,düşünce insanları, sanatçılar, yazarlar, öğretmenler ve bürokratlar, Sivas ve yöresine özgü tarihi ve kültürel değerleri müzakere ederken, aynı zamanda bu değerleri yerinde incelediler.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, buluşmaların önemine dikkat çekerken;bu buluşmalarda gençlerin hassasiyetlerinin çok etkileyici olduğunu belirterek, " Bize düşen, tarihi ve kültürel zenginliklerimizin gençler tarafından hem öğrenilmesini hem de yerinde görülmelerini sağlamak. Bu sayede ortak kültür ve tarih şuurunu hem yeşertiyoruz, hem yerleştiriyoruz" dedi.

İlki 4-6 Ocak 2019 tarihlerinde Çanakkale'de, ikincisi 15-17 Şubat 2019 tarihlerinde Mardin ve Batman'da üçüncüsü 15-17 Mart 2019 tarihlerinde Samsun, Havza ve Amasya'da düzenlenen buluşmaların dördüncüsü Millî Mücadele'nin 100. Yıl dönümü münasebetiyle ve Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 22 Şubat 2019 tarih "100. Yıl Kutlamaları" konulu Genelgesi uyarınca 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştirildi.

Anadolu gençliği tarihini ve kültürünü tanıyor

Yeni nesillerin millî kültür alanındaki fikirleri ve çalışmalarıyla örnek oluşturan şahsiyetler hakkında bilgi edinmelerini ve köklü medeniyetimizin temel taşları olan milli tarih, kültür ve sanat eserlerimizi tanımalarını sağlamak üzere gerçekleştirilen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'nın aynı zamanda Anadolu gençliği için bir buluşma ve fikren kaynaşma vesilesi olması amaçlanıyor. Bu buluşmaların Sivas ayağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türk Tarih Kurumu ve Sivas Valiliği'nin destekleriyle gerçekleşti. Etkinliklerde,Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen lise ve üniversite öğrencileri, Sivaslı gençler, alanında uzman akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, düşünce insanları, öğretmenler ve bürokratların da aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Etkinliklere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Halûk Dursun, Sivas Valisi Salih Ayhan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Mustafa Küçükaşçı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldılar.

Etkinliğin ilk günü olan 12 Nisan 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Halûk Dursun gençlerle birlikte bir sohbet programı gerçekleştirdi.

Hem paylaşıyorlar, hem öğreniyorlar, hem de inceliyorlar…

Etkinlik programının ikinci gününde düzenlenen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Çalıştay"ında, Anadolu'nun birlikte yaşama duygusu ve alışkanlığını güçlendiren özelliklerinin iyi anlaşılması ve anlatılması için tarih, arkeoloji, coğrafya, antropoloji, felsefe, siyaset bilimi, askeri tarih, filoloji, ilahiyat, sosyoloji vb. birçok farklı alandan;akademisyenler, araştırmacılar ve uzman bürokratlar sunum yaptılar.Lise ve üniversite öğrencileri de millî tarih ve kültür bilincinin yeşermesine eserleri ve çalışmalarıyla büyük katkılar sağlamış örnek şahsiyetler, önemli tarihi olay ve olgular hakkındaki araştırmalarını ve bu konulardaki fikirlerini sundular.

İkinci günün diğer önemli bir etkinliği ise "Gençlerle Başbaşa' buluşması oldu.Sivas Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen bu buluşmada, gençler; akademisyenler, araştırmacılar ve bürokratlardan oluşan konuşmacı grubuna; tarih, kültür ve sanat, milli ve manevi değerlerle ilgili merak ettikleri soruları yönelttiler. Aynı zamanda, kendi görüşlerini dile getirdiler.

Etkinliğin son günü ise Tarihi Alan ve Şehir İncelemeleri" faaliyetine ayrıldı. Gençler Milli Mücadele'nin 100'ünca yıldönümü nedeniyle Sivas Kent Meydanı'nda açılan, Altın Çağda Bilim Çadırı'nı gezdiler. Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese, Kongre Binası Atatürk ve Etnoğrafya Müzesi, Şifaiye Medresesi, Sivas Ulu Camii ve Buruciye Medresesi'ni de ziyaret eden gençler, tarih kitaplarında okudukları eserleri büyük bir hayranlıkla yerinde incelediler.

Kaynak: Bültenler