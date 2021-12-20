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Tarih Konuşmaları devam ediyor

Tarih Konuşmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları'nın 16'ncısı, 'Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele: Dün Bugün, Yarın' adlı söyleşi ile devam edecek.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları'nın 16'ncısı, 'Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele: Dün Bugün, Yarın' adlı söyleşi ile devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde, tarih bilincini artırmak amacı ile düzenlenen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Tarih Konuşmaları yeni dönemde de Eskişehirliler ile buluşmaya devam edecek.

Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile yapılan etkinliğin 16'ncısı, 'Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele: Dün Bugün, Yarın' başlığıyla 23 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Prof. Dr. Fatime Güneş moderatörlüğünde, yapılacak olan etkinliğe Ceren Akçabay konuk olacak. Söyleşi, Zoom ve Youtube üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenecek. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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