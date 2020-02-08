Tarih kokan elbiseler

08.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:00

ANTALYA'nın Kaleiçi semtinde, Roma ve Selçuklu döneminin izlerini taşıyan tarihi konaktaki kültür merkezinde, Osmanlı döneminin yanı sıra Yörük kadınlarının gündelik ve özel günlerde kullandığı elbiselerden oluşan geniş bir koleksiyon yer alıyor.

Antalya'da oturan arkeolog ve sanat tarihçisi Hakan Tazecan, Kaleiçi'nde, Sit alanı kapsamında bulunan 2 bin yıllık Roma, Bizans ve Selçuklu izlerini taşıyan taş konakta açtığı kültür merkezinde, farklı yıllara ait objeleri meraklılarının seyrine sunuyor. Koleksiyonda, çarıktan elbiseye, şalvardan iç giyime, kaftandan renkli taşlarla süslü baş taçlarına, Yörük hayatında kullanılan farklı çadır ve gündelik eşyalara kadar birçok obje bulunuyor. 50 bin parçanın üzerinde tarihi objenin bulunduğu merkezde, Osmanlı dönemine ait kadın elbiselerinin yanı sıra, Yörük kadınlarının elbiseleri de yer alıyor. 1000 farklı elbise, merkezin duvarlarında sergilenirken, bir kısmı da elbise odasında muhafaza ediliyor.Koleksiyonun mankenler eşliğinde tanıtım fotoğraflarını da çektiren Tazecan, yıllara meydan okuyan elbiselere gözü gibi bakıyor. Türk kültürüne ait birçok objenin olduğunu sergideki büyük koleksiyonların özelliklerini anlatan Tazecan, şöyle konuştu:

"Merkezde binlerce parça obje sergileniyor. İçlerinde, Osmanlı döneminde kadınların giydiği kıyafetlerin yanı sıra Yörük kadınlarının gündelik hayatlarında ve özel günlerde giydiği elbiselerden oluşan 1000 parçalık koleksiyon da yer alıyor. Burada 30 yıldır topladığım eşyalar teşhir ediliyor. Yörük kadınlarının kıyafetlerinin yanı sıra, Yörük hayatında kullanılan araç ve gereçler, eşyalar da koleksiyonda yer alıyor. Bu objelerle Yörük kültürleri müzesi açmayı hedefliyorum. Turistler bu eşyalardan almak istiyor. Etnografik eşya oldukları için isteyenler oluyor."

Kaynak: DHA