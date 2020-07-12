Tarih için belediye personeli seferber oldu Tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanan ve Karadeniz Bölgesinin tek antik tiyatrosunu içinde barındıran Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar hız kazanırken, Düzce Belediyesi çalışanları hafta sonunu tarihi kentte kazılara ayırdılar.

Tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanan ve Karadeniz Bölgesinin tek antik tiyatrosunu içinde barındıran Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar hız kazanırken, Düzce Belediyesi çalışanları hafta sonunu tarihi kentte kazılara ayırdılar.

Karadeniz bölgesinin tek antik tiyatrosunu içinde barındıran ve tarihi Milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin yeniden gün yüzüne çıkartılması ve ziyarete açılması için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü çalışma başlatmıştı. Sivil Toplum Örgütleri ve Düzcelilerin de kazı çalışmalarına katılması için planlama yapan Dr.Faruk Özlü ve Düzce Belediye Kültür Müdürlüğü yaptığı planlama dahilinde belediye çalışanları ile kazılara başladı. Haftasonu tatilinde belediye personeli, Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde arkeologlar nezaretinde kazı çalışması yaptı.

Başkan Özlü teşekkür etti

Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına katılarak, tarihi kentin turizme kazandırılması için çalışan belediye personeli ve birim müdürlerine Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de teşekkür etti. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Personelimiz Prusias Ad Hypium Antik Kenti kazı çalışmalarına bu hafta da destek verdi. Bu tarihi alanı Düzcemiz'e kazandırmak için kararlıyız. Her hafta devam edecek çalışmalarımıza destek veren personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA