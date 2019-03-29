Tarih İçerisinde Biz Hiç Diz Çökmedik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yeni Zelanda'da ırkçı, faşist bir terörist, silahının üzerine kin ve nefretini sembolize etmek için bin yıllık tarihimizi işlemişse, hepimiz kardeşiz demektir." dedi.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindekilerle merkez Onikişubat ilçesindeki Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Müslüm İbili ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Ünal, vatandaşlarla sohbet etti.

Ünal, daha sonra aynı binadaki cemevini gezerek, İbili'den devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Saçaklızade Vakfı'nı ziyaret eden Ünal, vakıf başkanı Ali Demirdöven ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Kahramanmaraş Şubesini de ziyaret eden Ünal, başkan Hacı Mehmet Kavuk ve üyelerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığına geçen Mahir Ünal, il başkanı Hüseyin Kayış ve üyeler tarafından karşılandı.

Ünal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın da katıldığı ziyarette, gençlerle sohbet etti.

Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, hedefi, ideali, gayesi, derdi ve davası olan her gencin çok değerli olduğunu belirtti.

"Yeni Zelanda'da ırkçı, faşist bir terörist, silahının üzerine kin ve nefretini sembolize etmek için bin yıllık tarihimizi işlemişse, hepimiz kardeşiz demektir." diyen Ünal, bu nefretin ve düşmanlığın karşısında insanlığın yanında olunması, merhametin ve iyiliğin yanında durulması gerektiğini ifade etti.

Ünal, birilerinin Türkiye'yi hedefe koyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye niye hedefte? Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden hedefte? 15 Temmuz gecesi Devlet Bahçeli, 'Bu düşmanlığın karşısında benim yerim seçilmiş meşru hükümetin yanıdır' dedi. Mesele, kişisel bir mesele değil. Mesele, sen ben meselesi değil. Mesele, memleket meselesidir. Tarih içerisinde biz hiç diz çökmedik. Biz hiç teslim olmadık. Bütün dünyayı kasıp kavuran Moğolları, Elbistan Ovası'nda Sultan Baybars durdurdu. Hiçbir güç önünde eğilmedik."

"31 Mart'ta en güzel cevabı bu millet verecek"

Bütün dünyanın izlediği bir seçim gerçekleşeceğini ifade eden Ünal, "Bu seçimde dünya, Cumhur İttifakı güç kaybetmiş mi, kaybetmemiş mi ona bakacak. Çünkü Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak için her türlü algı operasyonunu, tezviratı, kara propagandayı, her şeyi yaptılar." dedi.

Ünal, yerel seçimlerin önemine dikkati çekerek, "CHP'nin iktidar olmak gibi bir derdi var mı? Sözde İYİ Parti'nin iktidar olmak gibi bir derdi var mı? Bir projesi var mı? Yok. Tek dertleri 'Erdoğan'dan kurtulalım, Cumhur İttifakı'nı dağıtalım.' Bunu FETÖ de istiyor, bunu PKK da istiyor, bunu Türkiye düşmanları da istiyor. O yüzden hep beraber 31 Mart'ta inşallah, en güzel cevabı bu millet Allah'ın izniyle verecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA