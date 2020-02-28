Tarih eserlere müşteri ararken yakalandılar
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Tarih eserlere müşteri ararken yakalandılar - Haber

Tarih eserlere müşteri ararken yakalandılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, ellerinde bulunan Roma dönemine ait tarihi eserlere müşteri arayan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

28.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:34
Tarih eserlere müşteri ararken yakalandılar

KAHRAMANMARAŞ'ın ilçesinde, ellerinde bulunan Roma dönemine ait tarihi eserlere müşteri arayan 3 kişi, tarafından yakalandı.  

İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesinde, 3 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma, operasyon başlattı. Şüpheliler S.K., B.D. ve S. K., gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte Roma dönemine ait 2 tanrıça heykeli, 1 kaya oyması büst, 1 metal bilezik, 2 göz damla haznesi, 1 kaya oyma el figürü, 1 kaya oyma obje ve 2 yeşil renkli metal obje ele geçirildi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler