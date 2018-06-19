Tarih Eser Dolandırıcısı Suçüstü Yakalandı

Sivas'ta iş adamlarını ve vatandaşları arayarak elinde Roma dönemine ait tarihi eser olduğunu söyleyen şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşları, esnafları ve iş adamlarını telefon ile arayarak elinde tarihi eser değeri olan Roma dönemine ait bir küp altının olduğunu, satmak için müşteri aradığını söyleyen şahsın ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 8 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen şahıs 232 adet sikke ve 1 adet küp ile birlikte Koyulhisar ilçesinde bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı. - SİVAS