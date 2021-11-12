Tarih, Doğa ve Huzurun Kıyısında "Baruthane Sanat" Açıldı

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Tarihi Göksu Deresi'nın kıyısında, yeşillikler içinde huzurlu bir ortamda ustalarla yeteneklerini geliştirmek isteyen ilçe sakinleri ve sanat dostlarını ağırlayan "Baruthane Sanat" modern ve klasik atölyelerle kapılarını açtı.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçe sakinlerinin ücretsiz sanat eğitimi alabildiği merkezlerin niteliğini ve sayısını artırmak, sanatı ve sanatçıları teşvik etmek amacıyla kurulan mekan doğayla uyumlu otantik tasarımıyla sanatseverlere ilham veriyor.

İstanbul'un fethinden önce barut üretimi yapılan Baruthane Parkı'ndaki tarihi değirmen binasının modern bir üslupla yenilenmesiyle ortaya çıkan mekan, sanatçılar ve kursiyerlerin üretimlerini desteklemek için estetik bir özenle tasarlandı.

Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM) çatısı altında, doğal güzellikler içi içe eğitim veren mekan, ilçedeki diğer kurs merkezlerinden farklı olarak, tarihi atmosferi ve manzarasıyla öne çıkıyor.

Güzel Sanatlara Hazırlık

Sanatseverlerin ustalar eşliğinde yeteneklerini geliştireceği ve yeni işler üreteceği kursta profesyonel sanatçılar da çalışma imkanı bulacak.

İlçedeki kültür-sanat eğitimlerine yeni bir soluk getirecek merkezde bu sezon; Hüsnühat, Ebru, Çini Desen Tasarımı, Kat'ı Sanatı, Kaligrafi, Minyatür, Güzel Sanatlara Hazırlık, Resim, Bilimsel Bitki Ressamlığı, Tezhip atölyeleri açıldı.

Bitkisel Bitki Ressamlığı

Geçmişte Osmanlı'da şimdilerde ise İngiltere başta olmak üzere diğer ülkelerde hayli yaygın bir meslek olan bitki ressamlığı, Beykoz Belediyesi bünyesinde ilk defa bu kurs merkezinde öğretilecek.

Bitki türlerinin bire bir aynısını renginden damarına, yaprak kıvrımlarından sapının duruşuna en ince ayrıntısına kadar botanik kitaplarında kullanılacak şekilde resmedildiği sanat dalı, sulu boya ve rapido kalem tekniğiyle yapılıyor.

Merkezde ustalar eşliğinde ortaya çıkan çalışmalar yılsonunda düzenlenecek bir sergiyle sanatseverlerle buluşacak.

Baruthane Sanat yeni kültür-sanat sezonunda çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Eğitimlere katılmak isteyen ilçe sakinlerinin kurs merkezine giderek kayıt yaptırması gerekiyor.

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