Tarih aşığı doktordan POTA Müzesine büyük bağış

21.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:52

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarih aşığı Doktor Mansur Sezginer, Sakarya Meydan Muharebesinde kullanılan savaş malzemelerini Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezine bağışladı. POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç bu tür bağışların daha fazla olmasını gerektiğini vurgulayarak Polatlı'nın tarihi anlamda çok zengin bir yer olduğunu belirtti. Bu tür malzemeleri olan kişilerin ise bunları POTA'ya bağışlayarak daha fazla kişinin görmesini ve Polatlı'nın gelişimine katkı sağlamasına neden olacağını söyledi.



Polatlı'da uzun yıllar sağlık sektöründe hizmet veren Doktor Mansur Sezginer, POTA Müzesine Sakarya Meydan Muharebesi'nde kullanıldığı bilinen malzemeleri bağışladı. Sezginer'e bu davranışından dolayı teşekkürlerini sunan POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç, bu malzemelerin daha çok kişiye ulaşması ve yaşanan tarihi yansıtması sebebiyle, yapılan ve yapılacak olan bağışların önemine dikkat çekti, elinde savaş malzemesi olan vatandaşlara çağrıda bulundu. Koç ayrıca; bir vitrini dolduracak kadar çok bağış yapan kişiler için ayrıca bir vitrin oluşturarak bağış yapan kişinin ismini verdiklerini de sözlerine ekledi.



"2014 yılından itibaren bu bağış işlerine başlamıştık"



Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç ile savaşlarda kullanılan malzemelerin POTA'ya bağışlanması ve bu malzemeleri daha çok kişiye görebilmesi gerektiğini belirten bir röportaj gerçekleştirildi. Koç yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"2014 yılından itibaren bu bağış işlerine başlamıştık. Şu ana kadar birçok kişi bize malzeme bağışladı. Bir vitrini dolduracak kadar çok bağış yapan kişiler için ayrıca bir vitrin oluşturarak bağış yapan kişinin ismini veriyoruz. Kişinin adı ve fotoğrafıyla bir bölümü olmuş oluyor. Az malzeme getiren kişilerin de ismini verdikleri parçanın olduğu bölüme yazıyoruz. Kütüphaneye 50 üzerinde kitap bağışlayan kişiler için onların adına bir kitaplık oluşturuyoruz. Polatlı bu konuda çok zengin bir ilçe bizim müzede topladıklarımızdan daha fazla malzeme var. Polatlı'da bu anlamda bize malzeme bağışlamak isteyen birçok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. POTA, Polatlı Belediyesine bağlı bir müze, burada bağışlayan kişinin ismini vererek onlara tutanak veriyoruz ve verdiğimiz bu senetlerle istedikleri zaman bağışladıkları malzemeleri geri alabiliyorlar. Evinizde, sandığınızda bir kenara atılmış olan bir malzemeyi kimse görmüyor ama buraya getirildiğinde buraya gelen ziyaretçiler görüyor. Bu da Polatlı'nın tanıtımı için çok güzel bir olay. Aslında bu çok daha öncesinde yapılması gereken bir durumdu, biz geç kaldık. Şimdiye kadar yapılsaydı eğer Polatlı'nın belki de çok daha fazla müzesi olabilirdi."



"Sezginer'e buradan teşekkürlerimi iletiyorum"



Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktor Mansur Sezginer Polatlı'da uzun yıllar sağlık anlamında fayda vermiş biri olarak şu anda tarihe sahip çıkarak bize Sakarya Meydan Muharebesi'nde kullanılan savaş malzemelerini bağışladı. Bu davranışından dolayı Doktor Mansur Sezginer'e buradan teşekkürlerimi iletiyorum ve bu tür bağışların daha çok olmasını temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA