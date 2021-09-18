Son dakika haberleri | Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde besihanenin teras katında tarhana sermek için çarşaf açtığı esnada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düşen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının talihsiz kazası, mahallenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kula'ya bağlı kırsal Körez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında kendilerine ait besihanenin teras katında, kardeşi Kadriye Ç. ile birlikte tarhana sermek için çarşaf açan 62 yaşındaki Hanım Ayşe Sönmez, geri geri yürüdüğü sırada bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Kardeşi Kadriye Ç. ve mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servisleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, daha sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yaşam mücadelesi devam eden yaşlı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının vefat haberi, ikamet ettikleri Körez Mahallesi'nde üzüntüye sebep oldu.

Talihsiz kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Öte yandan yaşlı kadının talihsiz kazası, mahallenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının tarhana sermek için açtığı çarşafla geri geri yürüdüğü ve bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düştüğü görünüyor.

Son dakika haberleri | Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberleri | Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberleri | Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberleri | Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberleri | Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberleri | Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberleri | Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberleri | Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Ertuğrul Gazi Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Hande Erçel Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 21:48:06. #1.17#