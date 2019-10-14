Tarhana kazanları Urla'da kaynadı

14.10.2019 09:15

Gelenekselleşen Tarhana Şenliği'ne Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Adem Aydoğdu, İBB Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı, Belediye Meclis Üyeleri, bölge köylerin muhtarları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Şenlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, köylere özgü gelenekleri devam ettirmek istediklerini belirtirken köylerle ilgili de müjde verdi. Urla'nın Batı Köylerini kapsayan büyük ve kapsamlı bir festival gerçekleştirmek istediklerini ve bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Başkan Oğuz konuşmasının devamında "Dar zamanların kurtarıcısı, mutfaklarımızın olmazsa olmazıdır tarhana. Türkiye'nin dört bir yanında, hatta Balkan ülkelerinde, farklı şekillerde yapılır ama nasıl yapılırsa yapılsın aynı zevkle tüketilir. Domatesten bibere, soğandan yoğurda, naneden maydanoza, buğday unundan nohuda kadar içinde onlarca çeşit malzemenin bulunduğu tarhanamız her derde deva. Ben, bu sokaklarda sizlerle birlikte büyüdüm. Soğuk kış günlerinde sıcak tarhananızı içtim. Bugün tarhanamızı yapacağız daha sonra hep birlikte o sıcacık her derde deva tarhanalarımızı içeceğiz. Ama bizim dileğimiz, bundan 10 yıl, 20 yıl sonra bütün çocuklarımız da bu köy geleneğini yaşayabilsin. Büyüklerinin ellerini öperek tarhana çorbalarını içsin istiyoruz. İsimleri her ne kadar mahalle olarak değişse de bu güzel yerlerin kendine özgü köy kültürleri devam ediyor. Ve yerel yönetimler olarak bizlerde bu değerlerimizi korumak ve yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Urla Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından müzik dinletisi yapıldı. Tarhana kazanının başına geçen Başkan Oğuz, gelen misafirlere tarhana ikramında bulunarak köy halkının açtığı stantları dolaştı.

Kaynak: Bültenler