Tarhan: "Mezitli Kart Uygulamasını Birçok Belediye Örnek Aldı"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, uygulamaya koydukları 'Mezitli Kart'ı birçok belediyenin örnek aldığını belirterek, kartın üniversitelerde araştırma konusu olduğunu ve pek çok belediyenin bu kart uygulamasına başlandığını kaydetti.

Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mezitli Kart' uygulaması, ekonomik avantajların yanı sıra sosyal projelere de destek veriyor. Gıda yardımı, kütüphaneye kitap toplama kampanyası, sokak hayvanlarına mama bağışı kampanyası, kız öğrencilere eğitim yardımı yapılması gibi projelere destek sağlayan 'Mezitli Kart', Mezitli'nin filizleri projesi, süper bir gün etkinlikleri, balkon süsleme etkinlikleri, engelliler için yapılan etkinlikler gibi çok sayıda sosyal projede de yer aldı. Üye sayısı 20 bine ulaşan 'Mezitli Kart', 20 bininci üyesine özel bir hastanede tam sağlık taraması ve belediyenin kurslarından herhangi birisine bir yıl boyunca ücretsiz katılım hakkı kazandırdı.

"Sadece Mezitli değil Mersin'in her yerinde üyesi var"

Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Tarhan, 'Mezitli Kart'ın vatandaşlar tarafından sevilmesinde yapılan kampanya ve etkinliklerin önemli olduğunu söyleyerek, "Büyük avantajlar sağlayan Mersin'in tek kartı olan 'Mezitli Kart' büyümeye devam ediyor. Her ay 250 üye firma tarafından kart sahiplerine hediyeler veriliyor. Kart üyelerimiz belediyemizin imkanlarından indirimli olarak yararlanıyorlar. Sadece Mezitli'den değil, Mersin'in her yerinden üye olan vatandaşlarımız var. Bu denli büyümesi ve sahiplenilmesi belediyemiz için gurur verici bir durum" dedi.

"Üniversitelere konu oldu"

'Mezitli Kart'ı birçok belediyenin örnek aldığını belirten Tarhan, uygulamanın üniversitelerde araştırma konusu olduğunu ve pek çok belediyenin bu kart uygulamasına başlandığını kaydetti. 'Mezitli Kart'ın düzenlediği sosyal kampanyalarla önemli bir görev üstlendiğini de vurgulayan Tarhan, "Mezitli Kart ayrıcalığını tüm Mersinliler ve Mezitlililer yaşıyor. Çünkü bu karta sahip olan vatandaşlarımız sağlık sektörü, süpermarketler, alışveriş merkezleri ve çeşitli iş yerlerinde belirli oranda indirimden yararlanıyorlar. Kartımız ekonomik yönden fayda sağlarken, aidiyet duygusu da yaratıyor. Mezitlili olmanın ayrıcalıklı olduğunu bu kartımız göstermiş oluyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN