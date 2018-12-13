Tarhan: "Mezitli Kabına Sığmıyor"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'Kadın Üretici Pazarı' projesi ile Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülü'nü almalarına ilişkin, "Asıl ödül, pazarda tezgah açan kadınların gözlerinde gördüğüm kendilerine güven ve minnet bakışıdır" dedi.

Tarhan, bir sivil toplum örgütünün daveti üzerine katıldığı toplantıda, Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülünü alma sürecinde yaşananları anlattı. 'Kadın Üretici Pazarları'nın kurulmasından ödül alınmasına kadar geçen süreci özetleyen Tarhan, "Kadınlarımız daha güçlü olsun, ekonomik özgürlüğünü kazansın diye başlattığımız projemizin kabına sığmayarak dünya genelinde bilinir olmasının gururunu yaşıyorum. Ama asıl ödül, pazarda tezgah açan kadınların gözlerinde gördüğüm kendilerine güven ve minnet bakışıdır. Bu başarıda hepimizin payı var. Üretici kadınlarımızın, burasıyla özdeşleşen tüketicilerimizin, kurumsal bir yapı sağlayan belediye meclis üyelerimizin, desteklerini esirgemeyen muhtarlarımızın ve değerli çalışanlarımızın payı var. Tüm halkımızın desteği var. Aldığımız bu ödül bundan sonra gerçekleştireceğimiz projelerde bizim daha cesur adımlar atmamıza da ön ayak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çin'de yaşanan yarışma süreci hakkında yaşadıkları hakkında bilgi veren Başkan Tarhan, "300'ü aşkın şehri eledikten sonra finale kalan 15 belediye arasında nüfusu en az olan belediye bizdik. Ancak ödülümüze ve kendimize sonuna kadar güveniyorduk. Oxford ve Harvard gibi dünyada isim yapmış uzmanlar tarafından değerlendirmeler yapıldı. Ödül açıklanırken jüri temsilcisi, Mezitli'yi 'nüfusu küçük ama yüreği büyük kadınların şehri' diye tanımladılar. Dünyanın sayısız basınında Mezitli kadınlarından söz edildi. Dev yazılarla Mezitli kadınlarının adı yazıldı. Artık Mezitli kabına sığmıyor. Dünyayı aştı. Dev şehirlerle yarışıyor. Nüfusu 20 milyonu aşan belediyelerle Newyork ve Sydney ile yarıştık ve şampiyon olduk" diye konuştu. - MERSİN