Tarhan, 1 Mayıs'ta personelini yalnız bırakmadı
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Tarhan, 1 Mayıs'ta personelini yalnız bırakmadı

Tarhan, 1 Mayıs'ta personelini yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü, korona virüsü nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde işlerinin başında çalışmak durumunda kalan personeliyle birlikte kutladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü, korona virüsü nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde işlerinin başında çalışmak durumunda kalan personeliyle birlikte kutladı.

Mezitli Belediye Hizmet Binası önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen kutlamaya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve belediye çalışanlarının yanı sıra sendika temsilcileri ve belediye meclis üyeleri de yer aldı. Etkinlik, Mustafa Kemal Atatürk ve iş kazasında yaşamını yitiren çalışanların anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Etkinlikte, çalışanlar ve Başkan Tarhan marşlar ve şarkılar söyleyerek halay çekti.

Tarhan, "Yaşamını çalışarak kazananlar; süpürgesiyle, malasıyla, kamerasıyla, kalemiyle, ürettiği hizmetlerle, imar planları, parkları, sokakların temizliği, kent estetiği, kültür ve sosyal hizmetleri, gönüllüleri, kadın üreticileri, uluslararası projeleri yenilikçi yaklaşımıyla halkın huzurunu sağlayarak, doğa-insan uyumlu; doğaya rağmen, insana rağmen değil birlikte yeniden; yeniden Mutlu Mezitli'yi İşçi, emekçi arkadaşlarımızla inşa ediyoruz" dedi.

Dünyanın bugün çok daha fazla ekmek, AŞ gibi demokrasiye ihtiyacı olduğunu ifade eden Tarhan, "Bugün işçi sınıfının 132 yıllık mücadele geleneği olarak sürdürdüğü birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayısımızı kutluyorum. Sadece hak gasplarıyla, sömürüyle değil yaşadığı ekonomik, ekolojik krizlerle, ürettiği adı değişik hastalıklarla, insanlığın yaşamını çekilmez kılan kapitalizm artık sürdürülemez hal alıyor. Dünyada da ülkemizde insanlık arayış içinde barışçıl, eşitlikçi, özgürlükçü bir yaşam seçeneği açığa çıkarma acil ekmek, aş, su gibi demokrasi bir ihtiyaç olarak duruyor. Gerçekten de dünya; her gün daha kötü bir hal alıyor. Küresel krizin etkisiyle işsizlik, yoksulluk ve açlık küreselleşmiş. Savaşların ve zoraki göçün etkisiyle göçmenlik çoğalmış. Her yerde bunlara itirazlar yükseliyor. Tıpkı ülkemizde maden işçilerinin hakları için Ankara'ya yürüyüşü, İkizdere Halkının taş ocağına karşı direnişi, doğasına sahip çıkan kanala karşı İstanbul halkının feryadı; Boğaziçi öğrencilerinin ve bilim insanlarının adalet arayışı, kadınların İstanbul Sözleşmesi mücadelesi, parti kapatmaya ve 128 milyar nerede diyen parlamentoda sokağa ısıtan mücadeleler, yeni yaşam arayışının işaretleri oluyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tarhan, tüm çalışanların bir an önce virüse karşı aşılanması gerektiğinin de altını çizdi. - MERSİN

Tarhan, 1 Mayıs'ta personelini yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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