TAREKS'e beyan edilen bilgilerden kullanıcı ile firma müşterek sorumlu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TAREKS'e beyan edilen bilgilerden kullanıcı ile firma müşterek sorumlu oldu

TAREKS'e beyan edilen bilgilerden kullanıcı ile firma müşterek sorumlu oldu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'ne (TAREKS) beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firma müştereken sorumlu hale getirildi.

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'ne (TAREKS) beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firma müştereken sorumlu hale getirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TAREKS'e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firma müştereken sorumlu oldu. Aksi bir durumun tespiti halinde, aykırı işlem yapan kullanıcı ve firmaya, fiilin ağırlığına göre müeyyide uygulanacak.

Denetim birimleri, Bakanlığın bölge müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu ticaret denetmenleri şube müdürlükleri ve ticaret denetmenleri servisleri olarak belirlendi.

Firma tanımlamasında imza sirkülerinde ibaresi sicil tasdiknamesinde olarak, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler ibaresi belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olan olarak değiştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Turgut Özal Ziya Selçuk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Arda Turan Bülent Uygun Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TAREKS'e beyan edilen bilgilerden kullanıcı ile firma müşterek sorumlu oldu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 13:18:32. #1.15#

title