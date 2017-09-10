Tarasistem Müşterilerine Ne Tür Çözümler Sunuyor?

TaraSistem Genel Müdürü Aybars Gümüş TaraSistem'in sunduğu çözümleri Wise TV'ye açıkladı.



Flash depolama ürünleri üzerinde çalıştıklarını dile getiren Gümüş TaraSitemin firmalara tüm uygulamalarını ve alt yapılarını hızlandıracak, maliyetlerini düşürecek ve onlara rekabet avantajı sağlayacak alt yapı hizmetleri sunduğunu belirtti.

Gümüş, hem genel bulut sistemi ile hem de özel bulut sistemleri ile entegre çözümleri bulunduğunu; fakat hizmetlerinin odağında ağırlıklı olarak özel bulut sistemlerinin yer aldığını vurgulayarak genel bulut sistemlerinde backup yada ikincil veriler ile entegre olabilen alt yapılar kurduklarını, analitik ve raporlama tarafında da performans artırıcı çözümler üretebildiklerini, özel bulut sistemlerinde ise hızı, dinamizmi ve performansı artıran çözümler sunduklarını, tüm bu hizmetler ile firmaların iş yapma hızlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.