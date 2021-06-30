Taraklı'ya atanan Kaymakam Hacıismailoğlu göreve başladı
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Taraklı'ya atanan Kaymakam Hacıismailoğlu göreve başladı

Taraklı'ya atanan Kaymakam Hacıismailoğlu göreve başladı
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Taraklı Kaymakamlığı'na atanan Halis Hacıismailoğlu göreve başladı.

Taraklı Kaymakamlığı'na atanan Halis Hacıismailoğlu göreve başladı.

Kaymakam Hacıismailoğlu, Ankara'daki kursunu tamamlayarak 107. Dönem Mülki İdare Amirleri kura kursuna katıldı.

Kura sonrasında Hacıismailoğlu, Taraklı Kaymakamlığına asaleten atandı.

Hacıismailoğlu, AA muhabirine, Taraklı'ya atanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Taraklı doğa harikası tarihi bir ilçe. Hep beraber güzel hizmetler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sıcak kanlı insanlarla bir arada çalışacağım için çok mutluyum. Kendimi memleketimde hissettim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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