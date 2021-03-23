Taraklı ve Hendek'te fidan dikim etkinliği düzenlendi
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Taraklı ve Hendek'te fidan dikim etkinliği düzenlendi

23.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:46
Taraklı ve Hendek'te fidan dikim etkinliği düzenlendi

Sakarya'nın Taraklı ve Hendek ilçelerinde 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Taraklı ve Hendek ilçelerinde 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Halil İbrahim Acır, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, Orman İşletme Müdürü Hakan Kızılarslan ve ilçe protokolü katıldı.

Etkinlikte öğrencilere fidan hediye edildi.

Taraklı'da yangında zarar gören alanlara fidan dikildi

Geyve Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğünün "Yanan Ormanlar Küllerinden Yeniden Doğuyor" sloganıyla başlattığı etkinlik kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürü Celalettin Kaba, yaptığı açıklamada, "Taraklı ilçesi Yenidoğan bölgesinde 11 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen yangında 26 hektar alan zarar görmüştü. Bu sahaya 11 Kasım 2020 tarihinde fidan dikimine başlandı. Bugün itibarıyla yanan alanın tamamına fidan dikimi tamamlandı. Alana ağırlıkla kızılçam dikildi, ayrıca defne, mazı da dikildi. Yangında zarar gören sahalar, üzerinden bir yıl geçmeden tekrar ağaçlandırıldı." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Taraklı Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Müdür Yardımcısı Halil Karademir, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karadaş, İlçe Emniyet Amiri Berke Yasir Biber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Korkmaz, Geyve Orman İşletme şefleri, orman muhafaza memurları ve fidan dikim işçileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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