Taraklı Kaymakamlığı'na atanan Levent Küçük görevine başladı
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Taraklı Kaymakamlığı'na atanan Levent Küçük görevine başladı

09.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:13
Taraklı Kaymakamlığı'na atanan Levent Küçük görevine başladı

Sakarya'nın Taraklı ilçesine atanan Kaymakam Levent Küçük, kendisini memleketinde hissettiğini belirtti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesine atanan Kaymakam Levent Küçük, kendisini memleketinde hissettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı kararıyla vekaleten atandığı görevine başlayan Küçük, yaptığı açıklamada, "Trabzon'da doğup büyümüş bir kardeşiniz olarak Sakarya'nın bu cennet köşesinde kendimi memleketimde hissettiğimi belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Tarihi dokusu, kültürel mirası, coğrafi güzellikleri ve sıcak kanlı insanlarıyla ülkenin en müstesna ilçelerinden biri olan Taraklı'da görev yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"İlçemiz 'Sakin Şehir' unvanıyla doğallığını ve huzurunu tüm dünyaya ispatlamıştır. Biz de ilçemizin bu unvanına yaraşır şekilde halkımızın ve misafirlerimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için çok titiz davranacağız. Temennim odur ki Taraklı halkının desteğiyle, uyum içinde ve gayretle çalışarak ilçemizin gelişimine hep birlikte katkı sunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar ilçemize hizmet eden herkese teşekkür eder ve tüm Taraklı halkını sevgiyle selamlar, sağlıklı günler dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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