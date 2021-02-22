Taraklı Kaymakamı Küçük, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti

Sakarya'nın Taraklı İlçe Kaymakamı Levent Küçük, yüz yüze eğitime başlayan okullara ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Taraklı ilçesindeki belirtilen okullarda yüz yüze eğitim, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün başladı.

Yenidoğan İlkokulu, Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu'nda toplam 200 öğrencinin arkadaşları ve öğretmenleriyle kavuştuğu okulları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Korkmaz ile ziyaret eden Kaymakam Küçük, tüm öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Kaymakam Küçük ayrıca öğrencilerden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek