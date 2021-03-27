Taraklı Kaymakamı Küçük'ün acı günü
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel
Taraklı Kaymakamı Levent Küçük'ün babası Seyfullah Küçük hayatını kaybetti.
Taraklı Kaymakamı Levent Küçük'ün babası Seyfullah Küçük hayatını kaybetti.
Trabzon'daki bir hastanede tedavi gören Küçük, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Seyfullah Küçük'ün cenazesi, Çaykara ilçesinde toprağa verildi.
Öte yandan Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da bir mesaj yayımlayarak Kaymakam Küçük'e taziyelerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri