Taraklı ilçesinin tabelası değişti
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Taraklı ilçesinin tabelası değişti

20.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:07
Taraklı ilçesinin tabelası değişti

Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince Sakarya'nın Taraklı ilçesinin tabelası rakım ve nüfus yazısı kaldırılarak yeni düzenlemeye göre hazırlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince Sakarya'nın Taraklı ilçesinin tabelası rakım ve nüfus yazısı kaldırılarak yeni düzenlemeye göre hazırlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü il ve ilçe tabelalarında yeni bir düzenleme yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü, ekonomik olarak masrafa yol açtığı gerekçesiyle 81 il ve 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında yer alan tabelalardan nüfus ve rakım bilgilerini kaldırdı. Her yıl nüfusun ve bazı bölgelerde rakımın değişmesinin ardından her il ile ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarında değişikliğe gidildi. Her yıl yapılan değişikliklerde ortaya çıkan ekonomik masrafın önüne geçilmek için düzenlenen uygulamada tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı. Tabelalarda sadece il ve ilçelerin isimleri yer aldı. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tabelanın, Karayolları ekipleri tarafından yeni düzenlemeye göre hazırlandığı görüldü. - SAKARYA

Taraklı ilçesinin tabelası değişti
Taraklı ilçesinin tabelası değişti
Taraklı ilçesinin tabelası değişti
Taraklı ilçesinin tabelası değişti
Taraklı ilçesinin tabelası değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 14:07:48. #1.15#
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