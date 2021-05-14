Taraklı ilçe protokolünden bayram ziyaretleri
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Taraklı ilçe protokolünden bayram ziyaretleri

Taraklı ilçe protokolünden bayram ziyaretleri
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Taraklı ilçe protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla görevi başında olan polis, jandarma, itfaiye, ormancılar ve sağlıkçılar ile hastalara ziyaretlerde bulundu.

Taraklı ilçe protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla görevi başında olan polis, jandarma, itfaiye, ormancılar ve sağlıkçılar ile hastalara ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve kurum amirleri, ilk olarak Taraklı Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile tedavisi süren hastaların bayramını tebrik etti.

Daha sonra jandarma, emniyet, itfaiye, 112 acil istasyonu ve orman işletme şefliği ile devam eden ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Küçük, bu yıl salgın sebebiyle geçmişten farklı olarak bayramı evlerinde geçirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sevdiklerimizle tekrar bir arada olmak ve sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak için evlerimizde kalarak bu sürece destek vermeliyiz. Salgın riskini en aza indirmek için tedbirli ve temkinli davranmaya devam edelim. Alınan kurallara uyalım, maske, mesafe ve temizlik hassasiyetine riayet edelim. Gayret ve sabırla, dayanışma içinde inşallah en kısa sürede bu süreci geride bırakacak, sevdiklerimizle huzur, sevinç ve coşku içinde daha nice bayramları, güzel zamanları sağlıklı günlerde paylaşacağız."

Pilavcı da bayramların, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının, kaynaşmanın en üst düzeyde olduğu müstesna günler olduğunu belirtti.

Şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri saygı ve rahmetle anan, hayatta olanlara sağlıklı ömürler dileyen Pilavcı, "Ölümcül virüs nedeniyle bu yıl da maalesef buruk bayram kutluyoruz. İnşallah tekrar kucaklaştığımız bayramlara kavuşmak dileğiyle. Bütün İslam aleminin, ülkemizin ve Taraklılı vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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