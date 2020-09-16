Taraklı'daki caminin tezyinatı kadın uzmanların eliyle yenileniyor
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Taraklı'daki caminin tezyinatı kadın uzmanların eliyle yenileniyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yer alan caminin duvar süslemelerini kadın hattatlar gerçekleştiriyor.

Taraklı'daki caminin tezyinatı kadın uzmanların eliyle yenileniyor
16.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:12

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yer alan caminin duvar süslemelerini kadın hattatlar gerçekleştiriyor.

Yeni Cami'nin duvar süslemeleri ve hat yazılarını Geleneksel Türk Sanatları alanında akademisyenler Havva Fırat ve Bahar Sezentez Dinç yapıyor.

Havva Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları süslemenin geleneksel Türk sanatlarının önemli bir dalı kalemişi sanatı olduğunu, genelde kendini dini mimaride daha sonra da saray sanatları olarak tanıttığını belirtti.

Kalemişi sanatının bir kadın için özellikle mimarı yapıda oldukça zor bir iş olduğuna dikkati çeken Fırat, "Günümüzde bu sanata sahip çıkmak zor, bu işi ehil insanların eline bırakmıyorlar, biz de bu amaçla mimariye kadın olarak girdik ve camilerde nakşetmeye çalışıyoruz." dedi.

Fırat, her şeyin tek tek elle çizildiğine dikkati çekerek, "Geleneksel Türk sanatlarının çok güzel bir dokusu, çok güzel bir felsefesi var. Bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Her şey elle, teknolojiye de yenik düşmemeye çalışıyoruz. 600 yıl evvel nasıl yapılıyorsa şimdi de aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bahar Sezentez Dinç de işe başladıkları zaman öncelikle alan araştırması yaptıklarını, caminin dönemine ait motifler kullanmaya çalıştıklarını anlattı.

Kullandıkları her renk ve motifin bir dönemi, bir anlamı ve bir felsefeyi barındırdığının altını çizen Dinç, "Kullandığımız her motifin bir anlamı var. Caminin özelliklerine göre renklerimizi belirliyoruz, çiziyoruz, projelendiriyoruz ve daha sonra uygulama aşamasına geçiyoruz." diye konuştu.

Dinç, zaman zaman vatandaşların çalışmaları görmeye geldiklerini ve bazılarının bu işi kadınların yapmasını garipsediğini ancak iş bittiğinde de çok güzel tepkiler aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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