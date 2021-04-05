Taraklı'daki Aksu Deresi aşırı yağışın ardından taştı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde etkili olan yağışların ardından Aksu Deresi'nde taşkın yaşandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde etkili olan yağışların ardından Aksu Deresi'nde taşkın yaşandı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak sonrası yatağından taşan dere, Tuzla ve Hark mahallelerinde bazı yolları su altında bıraktı.

Belediyeye ait iş makineleri olay yerine sevk edilirken, ilçe genelinde taşkından dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri