Taraklı'da yaralı halde bulunan kedi ve köpeğe belediye sahip çıktı
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Taraklı'da yaralı halde bulunan kedi ve köpeğe belediye sahip çıktı

11.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:06
Taraklı'da yaralı halde bulunan kedi ve köpeğe belediye sahip çıktı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sokakta yaralı halde bulunan kedi ve doğum sonrası rahmi dışarıda kalan sokak köpeğine belediye ekipleri sahip çıktı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sokakta yaralı halde bulunan kedi ve doğum sonrası rahmi dışarıda kalan sokak köpeğine belediye ekipleri sahip çıktı.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, bir aracın çarpması sonucu yaralanan kedi ve doğum sonrası rahmi dışarı sarkan "Ada" isimli sokak köpeğinin tedavilerinin yapılması için ekip görevlendirdi.

Adapazarı'nda özel bir veterinere götürülen sokak köpeği, yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuşurken bir aracın çarpması sonucu yaralanan kedinin ise bakım ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Taraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Coşkun Demiraslan, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Geçen hafta hayvansever vatandaşımızın haber vermesi üzerine sokak köpeği ve bu hafta da bir aracın çarpması sonucu yürüyemeyen kedimiz için hemen harekete geçtik. Ekiplerimiz 'Ada' isimli köpeği Adapazarı'nda özel bir veterinere götürdü. Burada tedavisi yapılan can dostumuz şu anda güvende. Kedimizin ise bakım ve tedavisine devam ediliyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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