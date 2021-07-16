Taraklı'da trafik kazaları: 2 yaralı
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Taraklı'da trafik kazaları: 2 yaralı

Taraklı'da trafik kazaları: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada iki kişi yaralandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada iki kişi yaralandı.

Halit B. yönetimindeki 34 FH 2579 plakalı minibüs, Mahdumlar Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye savruldu.

Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahdumlar Mahallesi'nde meydana gelen diğer kazada ise Fikri I. idaresindeki 54 AH 807 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla otomobilin içinden çıkartılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Taraklı'da trafik kazaları: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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