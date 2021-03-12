Taraklı'da tarihi ramazan topunun bakımı yapıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki tarihi ramazan topunun bakımı yapıldı.

Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından Taraklı'ya hediye edilen 'Kumru' isimli top, belediye ekiplerince bakıma alındı.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Kurtuluş Savaşı'nda ilçe halkının gösterdiği üstün mücadelenin nişanesi olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilçeye hediye edilen topun bakımı yapıldıktan sonra yeniden meydandaki yerini aldığını kaydetti.

Pilavcı, "Tarihi top açık havada sergilendiği için kısa sürede zarar görüyor. Biz de tarihi değerlerimize önem gösterdiğimiz için zarar gördükçe bakıma alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri