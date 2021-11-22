Taraklı'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Murat Diri - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Taraklı-Göynük kara yolunda seyreden Y.A. idaresindeki 78 AN 629 plakalı otomobil, Orman İşletme mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.A, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri
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