Taraklı'da Sıfır Atık Kütüphanesi açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taraklı'da Sıfır Atık Kütüphanesi açıldı

Taraklı'da Sıfır Atık Kütüphanesi açıldı
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde atık malzemelerinin değerlendirilmesiyle oluşturulan Sıfır Atık Kütüphanesi hizmete girdi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde atık malzemelerinin değerlendirilmesiyle oluşturulan Sıfır Atık Kütüphanesi hizmete girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, atık malzemelerin değerlendirilmesiyle yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Savaşçı, İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, "Sıfır Atık" projesi kapsamında dönüştürülen masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünlerinin kullanıma uygun hale getirildiği kütüphanede öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin okuma alışkanlığını kazanmasının önemine değinen Savaşçı, bu çalışmanın, atık malzemelerin değerlendirilerek yeni alanların oluşturulabileceğinin bir göstergesi niteliğinde olduğunu kaydetti.

Nişan törenindeki tavuklu pilavı yiyen davetliler hastanelere akın etti! İkramlar 91 kişiyi zehirlemiş

Nişan törenindeki tavuklu pilavı yiyen davetliler hastanelere akın etti! İkramlar 91 kişiyi zehirlemiş

 Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu

Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu

 Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Bilişim Ağı'nı devreye sokuyor! Yarıyıl tatilinde ilk kez kullanılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Bilişim Ağı'nı devreye sokuyor! Yarıyıl tatilinde ilk kez kullanılacak
AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Sakarya, Taraklı, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title