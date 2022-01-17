Taraklı'da Sıfır Atık Kütüphanesi açıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde atık malzemelerinin değerlendirilmesiyle oluşturulan Sıfır Atık Kütüphanesi hizmete girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, atık malzemelerin değerlendirilmesiyle yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Savaşçı, İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, "Sıfır Atık" projesi kapsamında dönüştürülen masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünlerinin kullanıma uygun hale getirildiği kütüphanede öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin okuma alışkanlığını kazanmasının önemine değinen Savaşçı, bu çalışmanın, atık malzemelerin değerlendirilerek yeni alanların oluşturulabileceğinin bir göstergesi niteliğinde olduğunu kaydetti.