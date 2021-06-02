Taraklı'da şiddetli rüzgarda zarar gören minare onarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taraklı'da şiddetli rüzgarda zarar gören minare onarıldı

Taraklı'da şiddetli rüzgarda zarar gören minare onarıldı
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde fırtınadan zarar gören caminin minaresi hayırseverlerin desteğiyle tamir edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde fırtınadan zarar gören caminin minaresi hayırseverlerin desteğiyle tamir edildi.

Akçapınar Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın ardından çevresindeki evlere tehlike arz edecek şekilde zarar gören minarenin kubbe kısmı yenisiyle değiştirildi.

Mahalle muhtarı Mehmet Sanlı, "Şiddetli fırtına sonucu zarar gören kubbeyi mahallemizden iki hayırsever vatandaşımızın desteğiyle yeniledik." dedi.

Taraklı'da şiddetli rüzgarda zarar gören minare onarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Hasan Polatkan Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Kaleli Kenan Doğulu Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taraklı'da şiddetli rüzgarda zarar gören minare onarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 13:10:12. #1.15#

title