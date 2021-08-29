Taraklı'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Taraklı'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Taraklı'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'den Karagöl Yaylası'na gelen N.A. idaresindeki 41 AE 451 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Araçtan inerek yangına müdahale eden sürücü ve ailesi, başarılı olamadı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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Taraklı'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
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