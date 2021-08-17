Taraklı'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Melis A. idaresindeki 14 LA 379 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pirler Mahallesi mevkisinde yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Taraklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri