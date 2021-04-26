Taraklı'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Taraklı'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Taraklı'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Karagöl Yaylası'ndan Taraklı yönüne giden Murat B. (48) idaresindeki kamyon, Kemaller Mahallesi mevkisinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kamyondan atlayarak yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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