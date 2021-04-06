Taraklı'da sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde etkili sağanak etkili oldu.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde etkili sağanak etkili oldu.
İlçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki 1150 rakımlı Karagöl Yaylası'na ulaşım sağlanan yol sağanak ve karların erimesi nedeniyle su altında kaldı.
Eşsiz manzarası, el değmemiş doğası ve temiz havasıyla ziyaretçilerin uğrak mekanı olan yaylaya araçlarıyla gezmeye çıkan vatandaşlar, yolun su altında kalması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri