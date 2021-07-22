Taraklı'da protokol üyeleri görev başındaki personelle bayramlaştı
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Taraklı'da protokol üyeleri görev başındaki personelle bayramlaştı

Taraklı'da protokol üyeleri görev başındaki personelle bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri, görev yapan personeli ziyaret ederek bayramlaştı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri, görev yapan personeli ziyaret ederek bayramlaştı.

Kaymakam Halis Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'nın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Karadaş, Emniyet Amiri Berke Yasir Biber, görev başındaki jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve orman işletmesi personelini ziyaret etti.

Milletin hizmetinde ve emrinde olan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık teşkilatlarıyla gurur duyduğunu belirten Hacıismailoğlu, "Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir. Bir Kurban Bayramını daha idrak etmekte, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramlar eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi ve mağfiret günleridir. Kurban Bayramı'nın insanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

Pilavcı da bayramların, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının, kaynaşmanın en üst düzeyde olduğu müstesna günler olduğunu belirtti.

Bayramların Türk-İslam aleminde dargınların barıştığı, küskünlüklerin giderildiği, muhabbetin arttığı, yardımlaşma ve dayanışmanın öneminin hatırlandığı günler olduğunu aktaran Pilavcı, "İçinde bulunduğumuz salgın süreci açısından bir kez daha hatırlatmak için; lütfen hijyene ve kurallara azami ölçüde dikkat edelim. Hastalık bitmiş değildir, sağlığımızın her şeyden daha kıymetli olduğunu lütfen unutmayalım. Allah bizlere sevdiklerimizin acısını yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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