Taraklı'da panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Taraklı-Göynük kara yolunda Mustafa O. idaresindeki 54 TK 144 panelvan, Gölpazarı kavşağında Mükremin T'nin kullandığı 54 YT 740 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Mükremin T, 112 Acil Servis ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri