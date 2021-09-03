Taraklı'da kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu
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Taraklı'da kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu

Taraklı'da kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Hilmi Çakar, 17 saat sonra bulundu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Hilmi Çakar, 17 saat sonra bulundu.

Aksu Mahallesi'nde yaşayan Çakar, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yaşlı adamın yakınlarının, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da katıldı.

Çakar'a, kaybolduktan 17 saat sonra evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı.

Hilmi Çakar'ın, 5 Haziran'da da kaybolduğu ve bir gün sonra ormanlık alanda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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